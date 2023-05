Viabilità e manutenzioni scolastiche, più di 3 milioni per le strade provinciali, 2 milioni e 300mila per l'alberghiero di Finale

Un avanzo di 6 milioni e 600mila euro nel bilancio della Provincia di Savona con l'ente che ha deciso di stanziare i fondi per la viabilità e le manutenzioni scolastiche. Che si aggiungono ai stanziamenti derivanti dai finanziamenti del Pnrr.

500mila euro per il 2023 sono stati stanziati per il rifacimento del piano viabile delle strade provinciali del savonese e sassellese, 200mila per l'albenganese e 365mila per il finalese; 450mila euro per la bassa e l'alta Val Bormida; sulla Sp49 via ai lavori di ricostruzione di un muro di controripa, il consolidamento e l'adeguamento della sicurezza del ciglio stradale al km 7+100 per 500mila euro; 300mila euro per gli interventi di consolidamento e adeguamento della sicurezza stradale del ciglio stradale al km 21+100 sulla Sp542; 400mila euro per la manutenzione ordinaria settembre-dicembre; 300mila per lo sfalcio dell'erba secondo taglio; 50mila euro per il piano neve.

E' stato previsto inoltre un rinnovo parziale del parco autoveicoli in dotazione ai cantonieri tramite l'acquisto di mezzi d'opera e autocarri per una spesa complessiva di 290mila euro.

"Finalmente dopo anni dalla legge Del Rio, la Provincia torna ad avere dei bilanci con avanzi consistenti. Questo permette di inserire risorse su quella che è la manutenzione ordinaria delle strade comprensivo anche dell'appalto neve piuttosto che gli sfalci sulle provinciali che oltre a un fattore estetico danno sicurezza sulle strade e si può anche programmare oltre l'ordinario anche lo straordinario che sono le varie bitumature programmate - ha detto la consigliere provinciale con delega alla viabilità Sara Brizzo - 800 km di strade non sono poche e avere una manutenzione programmata con le risorse necessarie dà una maggiore tranquillità e sicurezza su tutto il territorio. Un ringraziamento particolare va agli uffici che svolgono un grande lavoro di ricognizione su tutte le strade provinciali".

Con una variazione al bilancio di previsione 2023-2025 sono stati stanziati 450mila euro per interventi di prevenzione del fenomeno di sfondellamento dei solai nell'istituto secondario superiore Ferraris-Pancaldo di Savona e 150mila euro per l'istituto secondario superiore Patetta di Cairo Montenotte. 600mila euro totali invece per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici.

190mila per i lavori alle centrali termiche degli istitui scolastici come il rifacimento delle dorsali del primo piano del Liceo Bruno di Albenga (90mila euro) e l'adeguamento alla prevenzione incidendi del liceo Chiabrera di Savona (100mila euro).

1 milione e 268mila euro finanziati dal Ministero e 1 milione con fondi provinciali stanziati per l'adeguamento sismico della sezione alberghiero dell'istituto secondario superiore di Finale Ligure.