Primo congresso del fiore made in Italy: tra i relatori anche Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria

Avrà luogo giovedì 1° e venerdì 2 giugno 2023 a Leverano, in provincia di Lecce, il primo congresso del fiore made in Italy, organizzato da Coldiretti in collaborazione con Assofloro e Affi. Per l’occasione, tra i relatori dell’incontro del 1° giugno sarà presente anche Gianluca Boeri, floricoltore, Presidente di Coldiretti Liguria, Vicepresidente del Tavolo Piante e Fiori del COPA-COGECA di Bruxelles e neo-eletto Presidente di Coldiretti Imperia, sede della celebre Riviera dei fiori e provincia ligure la cui economia ha da sempre come fiore all’occhiello proprio il rinomato comparto florovivaistico.

Il convegno di apertura avrà luogo il 1° giugno a partire dalle ore 9:30 nella Sala delle assemblee della BCC di Leverano alla presenza del Presidente nazionale della Coldiretti, Ettore Prandini.

“L’obiettivo del convegno – commentano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente ligure e Delegato Confederale – è il rilancio della floricoltura italiana e del fiore made in Italy, che può crescere ancora di più sui mercati internazionali grazie alla sua peculiare distintività e al legame con il territorio”.

Insieme a Boeri, nella mattina interverranno anche Mario Faro (Presidente della Consulta florovivaismo della Coldiretti), Cristiano Genovali (Presidente di Affi) e Nada Forbici (Coordinatore della Consulta Nazionale Florovivaismo della Coldiretti e Presidente di Assofloro), oltre al Presidente e al Direttore di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia e Pietro Piccioni. Nel pomeriggio, invece, avrà luogo una sessione tecnico-scientifica condotta da Lorenzo Bazzana (Area Tecnica Coldiretti) e Valeria Randazzo (AD di Myplant&Garden), con inizio previsto alle 15:30 presso il Palazzo Gorgoni di Leverano.

I lavori proseguiranno anche il giorno successivo, venerdì 2 giugno, con diversi incontri su tematiche di estrema attualità e interesse per i consumatori: dalle ragioni per acquistare un fiore italiano alla stagionalità, dalle decorazioni ai fiori eduli.