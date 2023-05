"Non mollate mai, le sentenze arrivano": ex candidata sindaco esorta le donne vittime di violenza a seguire il suo esempio

"Finalmente la sentenza": inizia cosi il lungo post pubblicato sui social da Patrizia C., psicopedagogista originaria di Cairo Montenotte, sopravvissuta alla brutalità dell'ex marito, condannato a tre anni e dieci mesi per maltrattamenti in famiglia e violenza. Nel 2017 si era candidata in orbita M5S alla poltrona di sindaco del comune di Oristano.

"Che si sommano agli otto mesi comminati a dicembre", prosegue la donna. Una vicenda che si trascinava da tempo: "Questa sentenza del tribunale di Oristano mette finalmente il primo punto ad una vicenza che mi ha letteralmente divorata".

Vittima di maltrattamenti tra il 2012 e 2017, Patrizia da alcuni anni ha scelto di mostrare quanto accaduto, raccontando il passato, nonché il presente, di una donna che ha deciso di denunciare: "Una violenza negata per anni da tutti, o quasi, ridicolizzata dalla difesa, dagli amici del violento, una violenza che ha travolto me e i miei figli come l'impatto contro una locomotiva o un'esplosione nucleare. Ci sono volute infinite udienze, e dibattimenti civili che abbiamo sempre vinto, ma oggi, benché sia solo un primo grado, la sentenza è esemplare anche considerando che si rifà alla normativa precedente al codice rosso. E quindi parliamo di una vittoria della Giustizia: esiste".

"Non bisogna mollare mai, e lo dico a voi che siete perseguitate, che avete paura, che non sapete come e cosa fare. Sono felice per me e i miei figli. Non abbiamo detto una sola bugia, pur sopportando il peso della calunnia di tutti quelli che invece di tenderci, una mano ci hanno sputato sopra, e siamo innocenti, riconosciuti come vittime di maltrattamenti in famiglia".

Nei virgolettati concessi ai social trovano spazio anche i ringraziamenti: "Sono felice perché in questi anni abbiamo avuto persone meravigliose intorno che hanno fatto la differenza, che si sono prodigate per farci sentire meno soli, più coraggiosi: nessuno ci restituirà mai quello che ci è stato tolto, ma il bene gratuito ci ha reso più sopportabile il male in cui siamo precipitati".

"Continuerò il mio impegno a servizio delle donne e dei bambini perché, adesso posso dirlo con ancora più forza, gli uomini violenti sappiano che possono diventare debolissimi ed essere giustamente puniti per i loro crimini. Grazie a tutte e tutti, e in particolare alla mia preziosa avvocata Cristina Puddu: mi ha tirato su tante di quelle volte che nemmeno si può immaginare. E alla fine, stiamo vincendo".

"Un ringraziamento anche a chi c'è sempre stato e continua ad esserci, come il Coordinamento3, Donna Eleonora Centro Antiviolenza Oristano e a chi ha aiutato quella donna coi lividi a rialzarsi. Ora forse può trovare pace. Vi voglio bene", conclude.