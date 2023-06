Bimba di 22 mesi muore per arresto cardiaco: inutile la rianimazione al Gaslini

Non ce l'ha fatta la bambina genovese di 22 mesi, giunta all'ospedale pediatrico Gaslini ieri sera alle ore 21 in grave stato di shock e arresto cardiaco. Lo comunica la direzione dell'ospedale.

La piccola è stata trasportata dal 118, dove sono state messe in atto le manovre di rianimazione cardiopolmonare, che sono proseguite per circa un'ora, alle fine delle quali è stato purtroppo dichiarato il decesso. Sulle cause dello shock sono in corso accertamenti.