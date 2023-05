Morte Giovanni Ferrari Barusso, il cordoglio del PSI: "Un socialista presente in tutte le circostanze della vita"

"Oltre ad essere un socialista, era un caro amico: attualmente ricopriva la carica di direttore generale dell'azienda di trasporti Tpl Linea, dopo una lunga carriera nel mondo amministrativo finalese e savonese". La federazione provinciale di Savona del PSI esprime il proprio cordoglio per Giovanni Ferrari Barusso, detto Giovannino, mancato ieri all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

"Il suo percorso politico nel PSI finalese, iniziò in giovanissima età, quando accompagnando il padre frequentava la locale sezione, in seguito fu dapprima componente della commissione edilizia del comune di Finale, dal 1999 al 2004 era anche stato consigliere della Comunità Montana Pollupice, dal 1990 aveva continuato la sua carriera politica nell'assise cittadina prima in veste di consigliere comunale, per diversi mandati, quindi era stato vicesindaco con la giunta del dottor Flaminio Richeri per due mandati a partire dal 2004 fino al 2014 occupandosi di urbanistica e grandi opere pubbliche, e seguì personalmente le vicende legate alla trasformazione delle aree ex Piaggio, fu in seguito assessore ai lavori pubblici e ambiente".

"Nel 2014 era stato invece nominato consigliere provinciale con deleghe simili a quelle ricoperte in comune, diventando nel 2015 vicepresidente di Palazzo Nervi. laureato in giurisprudenza, fu titolare dell'omonimo studio legale associato insieme alla sorella".

"La sua grande passione era la coltivazione delle olive, la produzione dell’olio, che lo portò ad essere iscritto all'albo nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini; una passione che coltivava nelle colline del Finalese in quel di Olle, frazione di Finale Ligure, negli appezzamenti di terreno del Nonno in Contrada Barusso. Giovanni è stato un valido esponente della Famiglia Socialista nella Politica finalese, savonese, e nel PSI regionale, un Socialista attento e disponibile al servizio della sua città che amava profondamente".

"La Federazione Provinciale del PSI ha già provveduto a trasmettere le condoglianze alla famiglia e a tutti gli amici e compagni che con Giovannino si sono operati per il bene della città".

Domani, mercoledì 31 maggio, alle ore 8, sarà allestita la camera ardente nell'aula consiliare del comune di Finale Ligure, e nel pomeriggio ci saranno i funerali alle ore 15,30 nella Basilica di San Giovanni a Finalmarina.

"Grazie Giovannino, il tuo ricordo è presente in tutti noi. Sei stato un riferimento nel territorio, e un socialista presente in tutte le circostanze della vita del PSI finalese e savonese", concludono dalla federazione provinciale.