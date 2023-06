Scuola, Garibaldi (Pd), Tosi (M5S) e Pastorino (LC): "Per lo psicologo scolastico pronta la nostra Proposta di legge"

“Ci fa piacere che finalmente anche Toti si sia reso conto che il servizio di psicologia scolastica sia uno strumento importante per affrontare i nuovi disagi dei giovani, che la pandemia ha acuito. Forse Toti aspettava che glielo dicesse il ministro Valditara o lo leggesse su un ordine del giorno di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, prima di prendere una decisione, visto che già mesi fa, insieme al Movimento Cinque Stelle e Linea Condivisa, abbiamo presentato una Proposta di legge, scritta in collaborazione con l’Ordine degli psicologi, che chiedeva l’istituzione dello psicologo di base e quello dello psicologo scolastico”.

Cosi dichiara il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione Luca Garibaldi, insieme a Fabio Tosi capogruppo M5S e Gianni Pastorino Capogruppo Linea Condivisa.

“Ci auguriamo che questa sia la volta buona in cui Toti sblocchi l’iter di approvazione della Proposta di legge, che è approdata già in commissione, ma che è lì si è fermata in attesa di eventuali modifiche e approvazione. Il Consiglio Regionale quindi se vuole ha già uno strumento pronto da attivare, che permetterebbe di avviare questo progetto in tempi brevi”, concludono i capigruppo.