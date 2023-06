Samp, futuro ad un bivio. Lanna: "Se salta tutto la proprietà ne pagherà le conseguenze"

Sono ore caldissime per il futuro della Sampdoria. A Corte Lambruschini è in corso l'assemblea straordinaria degli azionisti, si lavora per trovare l'accordo tra Andrea Radrizzani e Massimo Ferrero: una eventualità che qualora non si concretizzasse porterebbe il CdA sulla strada dell'aumento forzoso di capitale e alle molto probabili conseguenze per vie legali derivanti dalla relativa reazione dell’attuale proprietario del club pronto a impugnare il provvedimento.

Nel frattempo stamane il presidente Marco Lanna con Gianni Panconi e Alberto Bosco si è confrontato con i tifosi giunti sotto la sede del club: "C'è una trattativa in corso e siamo in attesa di informazioni da Radrizzani, di conseguenza agiremo - ha fatto sapere il massimo dirigente blucerchiato - Non conosciamo i tempi, potrebbe anche servire tutto il pomeriggio. Sarà una trattativa lunga, qualora saltasse tutto la proprietà ne pagherà le conseguenze".

Appare complicato che in giornata si possa arrivare all'accordo tra la proprietà e Andrea Radrizzani con Matteo Manfredi. L'aumento forzoso di capitale (eseguito da Across Fiduciaria in rappresentanza di Gestio Capital e Aser Ventures), con l'ok del tribunale attraverso l’articolo 120bis del codice della crisi e dell’insolvenza, sembra davvero l'unica ancora di salvezza per evitare il fallimento.