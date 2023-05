E' operativa da ieri la nuova rotonda realizzata tra via Milano, via L. Da Vinci e via F.lli Viziano.

Un progetto messo in campo dall'amministrazione comunale di Albenga per rendere più agevole la viabilità dell'intera zona. La rotatoria è stata realizzata con new jersey per la fase di sperimentazione.

Nei giorni scorsi il sindaco Riccardo Tomatis aveva illustrato il progetto (LEGGI ARTICOLO).