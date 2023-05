Finale, con la stagione estiva riparte il lavaggio settimanale delle strade

Col ritorno della stagione estiva, e quindi con l'aumento sensibile del flusso di persone sul territorio di Finale Ligure, tornerà anche, a partire da giovedì 1 giugno, il servizio di lavaggio strade con autobotte.

La novità di quest'anno riguarda la tipologia del mezzo utilizzato, che sarà di ultima generazione: un'autobotte studiata per avere migliori performance con un minor utilizzo di acqua.

"E' un'iniziativa in cui crediamo. Cerchiamo di ridurre al minimo l'utilizzo dell'acqua in questo periodo dove tutti siamo sensibili al problema della siccità e, al contempo, a quello dell'igiene pubblica - spiegano dall'Amministrazione -. Riteniamo quindi doveroso continuare a svolgere questo servizio apprezzato nel corso degli anni".

Il servizio, che verrà effettuato al mattino presto, dedicherà una giornata della settimana a ogni singolo rione: si partirà il lunedì da Finalborgo poi martedì a Marina, mercoledì a Pia, giovedì a Varigotti e infine venerdì si chiuderà con un secondo passaggio a Marina e Pia.

"E' un calendario ragionato in base a una logica, quella relativa anche alla vita dei vari rioni che ci ha portato, ad esempio, a escludere il giovedì a Marina dove si tiene il mercato rionale, e così via - aggiungono dall'Amministrazione Comunale - lo comunicheremo anche alle varie attività in modo che i dehors non possano essere d'intralcio ai lavori e, a loro volta, l'autobotte non crei danni agli arredi".