Finale, riapre a senso unico la viabilità su via Santuario

Ultima giornata di disagi per chi da Calvisio e Finalpia deve dirigersi con auto o moto verso l'Aurelia. Quello di oggi, 31 maggio, sarà infatti l'ultimo giorno di chiusura di via Santuario dove la ditta incaricata sta effettuando i lavori di sostituzione della condotta fognaria.

Dal tardo pomeriggio di domani, giovedì 1 giugno, via Santuario riaprirà in uscita con senso unico verso levante. Sarà quindi possibile uscire dal rione, che sarà invece raggiungibile in entrata solamente da via Drione.