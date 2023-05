Rotatoria e due tunnel a Stella, 100mila euro dalla Provincia per il progetto di fattibilità. Sindaco Castellini: "Aspettiamo il risultato"

"È con grande piacere annunciarvi che una prima pietra è stata posizionata su un progetto che in tanti mi dicevano 'sogni ad occhi aperti'".

Così il sindaco di Stella Andrea Castellini sullo stanziamento di 100mila euro della Provincia di Savona tramite una variazione di bilancio per il progetto di fattibilità tecnico ed economico) che studi la fattibilità della proposta del comune in merito alla riduzione del transito dei mezzi pesanti sul territorio.

"Nei mesi scorsi abbiamo infatti presentato un bozzetto alla Provincia di Savona, a Regione Liguria e ad Anas con una richiesta : 'aiutateci a far transitare meno mezzi pesanti all’interno della Frazione di San Giovanni per mettere in sicurezza i nostri cittadini' - prosegue Castellini- Dopo alcune riunioni e dopo la presa in carico da parte della Provincia e la disponibilità e l’interesse sia di ANAS che di Regione Liguria eccoci qui".

"Non vi so ancora dire se davvero lo vedremo portato a termine e soprattutto quando, bisogna essere onesti, ma aver intanto iniziato un procedimento di studio di fattibilità in così breve tempo è già un ottimo risultato soprattutto viste le risorse messe già in campo - Non ci fosse l’interesse da parte di tutti gli enti non sarebbe mai stata stanziata questa somma per uno studio. Ora incrociamo le dita e aspettiamo il risultato" conclude il primo cittadino.

"Quando si lavora in sinergia si arriva a soluzioni che portano risposte ai territori, ai suoi cittadini. La strada è quella giusta, occorre percorrerla in tempi brevi" il commento della consigliere provinciale con delega alla viabilità Sara Brizzo.

Il progetto prevede la costruzione di una rotatoria e di un tunnel. Le due infrastrutture potranno veicolare, appena prima della frazione di San Giovanni, il transito dei mezzi pesanti diretti alla Cartindustria sulla Strada Provinciale 2 in direzione Ellera, per rendere più sicura e vivibile la Strada Statale 334 del Sassello.