Approvato in Consiglio regionale l'aumento delle tariffe per il trasporto sanitario: un passo avanti per sostenere le associazioni di volontariato

“Abbiamo raccolto il grido di allarme delle associazioni, che da mesi chiedono che la quota riconosciuta dalla Regione per il trasporto sanitario venga incrementata. Ieri il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal Partito Democratico, sottoscritto da tutti i gruppi, che chiede l’aumento delle tariffe. L’assessore Gratarola si è impegnato di avviare un confronto con le associazioni già nei prossimi giorni e di riferire in commissione regionale l’accordo che verrà raggiunto”, dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale, primo firmatario dell’Ordine del giorno.

“Dopo un ordine del giorno presentato dalla maggioranza a dicembre, ma caduto nel vuoto – prosegue Natale - siamo tornati sull’argomento, visto che nulla e stato fatto. A marzo, infatti, le associazioni di volontariato, sulla stampa, hanno ribadito la difficoltà di riuscire a garantire questo servizio e hanno ribadito come a causa dell’aumento dei costi e dell’incremento del numero dei trasporti, quella cifra era troppo bassa”.

“Sostenere le associazioni è indispensabili, perché devono essere messe nelle condizioni di effettuare il trasporto sanitario. Non si può perdere altro tempo - anzi si è aspettato fin troppo - bisogna garantire la tariffa migliore in base ai bisogni di chi svolge questa attività preziosissima. Ora aspettiamo, dopo l’incontro con le associazioni, che l’assessore Gratarola venga al più presto in commissione a riferire”, conclude il consigliere regionale PD.