Boissano, situazione e criticità del territorio comunale: interpellanza del consigliere di minoranza Mattiauda

Prendendo in considerazione "l'incuria e la scarsa manutenzione del territorio; la pulizia delle strade, delle cunette e delle caditoie; le numerose segnalazioni giunte da cittadini preoccupati per lo stato di torrenti e rii colmi di vegetazione; la scarsa oppure la mancanza assoluta di protezione a valle (via San Paolo, via delle Ginestre, via Cadegrosse e molte altre); le numerosi segnalazioni giunte da cittadini per il malfunzionamento dell'illuminazione pubblica" Mattiauda chiede a sindaco e maggioranza "la possibilità di organizzare con cadenza almeno bimestrale una giornata di condivisione e pulizia del territorio come già da voi organizzata in passato con ottimi risultati coinvolgendo associazioni e volontari".