Comunali Celle, primi movimenti in vista del 2024: l'associazione Traumfabrik prepara un questionario

Le elezioni comunali di Celle distano circa un anno ma già qualcosa si muove in vista dell'appuntamento elettorale di maggio 2024.

Se il sindaco Caterina Mordeglia pare abbia già deciso di ricandidarsi, per il paese già circolano le prime voci di possibili candidature e in questi giorni l'associazione Traumfabrik con volantini esposti nel paese sulle bacheche comunali ha dato il via con la creazione di un questionario.

"L'associazione Traumfabrik è attiva nel nostro territorio promuovendo dal 2018 attività culturali, didattica e impegno civile. In occasione delle future elezioni comunall vuole contribuire alla crescita della partecipazione collettiva e della consapevolezza attiva di ciascun cittadino con un questionario appositamente preparato che troverete in forma cartacea o in formato digitate su google moduli" dice l'associazione creata da Alex Raso.

"At termine della raccolta Traumfabrik restituirà un'analisi dei dati in un'assemblea pubblica per condividere gli esiti e sintetizzare nuovi stimoli. I questionari verranno distribuiti a partire dall'1 giugno" concludono.