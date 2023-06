Lavoro: Credit.Com Liguria convoca le assemblee separate dei soci

Credit. Com. Liguria - società cooperativa di garanzia collettiva di fidi in liquidazione convoca le Assemblee Separate venerdì 16 Giugno 2023 in prima convocazione alle ore 10 presso la sede di Spezia, Via del Prione 45;

Con il medesimo O.d.G. è convocata l’Assemblea Ordinaria, in modalità telematica, il 28 giugno 2023 ore 9 presso la sede di Savona Via Paleocapa 3 in prima convocazione ed in seconda convocazione il 29 giugno p.v. ore 10 presso la sede di Savona Via Paleocapa 3.