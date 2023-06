La trasformazione come risorsa personale e di cambiamento sociale: protagonisti al Priamar Marco Garofalo, Massimo Recalcati e Lucilla Giagnoni

Un evento all’insegna della trasformazione come risorsa personale e di cambiamento sociale, organizzato ieri sera da Tirreno Power nell’ambito delle celebrazione dei vent’anni dalla nascita della Società sotto il titolo di “La trasformazione continua”.

L’incontro si è svolto a Savona nel complesso monumentale del Priamar, condotto dalla giornalista Francesca Baraghini.

Il fotografo Marco Garofalo ha presentato una mostra con scatti dai cinque continenti sulla diversa concezione di energia e si è confrontato su alcune immagini con il direttore generale di Tirreno Power, Fabrizio Allegra. Ne è nato un interessante approfondimento sulla capacità dell’energia di trasformare le società, attraverso un racconto affascinante sui cambiamenti portati ad esempio dalle fonti rinnovabili nei villaggi isolati del Sud del mondo e in Paesi avanzati, come l’Italia.

È stata poi la volta di Massimo Recalcati che ha portato tutti in un viaggio profondo del rapporto con la trasformazione di se stessi e dell’influenza che hanno le paure in questi cambiamenti.

“È la trasformazione a dare una forma nuova alla nostra vita individuale e collettiva - ha detto Recalcati - Siano obbligati alla trasformazione. Infanzia, adolescenza, vita adulta, vecchiaia. E non c’è trasformazione nella vita delle persone, ma anche delle imprese, senza erranza, intesa nel suo doppio significato, se non c’è errore e se non c’è movimento”.

Recalcati ha anche raccontato un suo episodio di vita personale collegato al tema della serata: “Ricordo quando mio padre, floricoltore, guardava le foglie delle piante malate controluce e formulava in latino diagnosi su colonie di insetti o funghi, e poi preparava delle pozioni che sembravano magiche ai miei occhi di bambino. 25 anni dopo a Parigi, mentre il mio professore passava in rassegna i pazienti, mi sono visto come mio padre, a imparare a leggere il dolore in trasparenza. Lo stesso modo di lavorare, ma trasformato dalle scelte di vita che avevo fatto”.

La serata è poi proseguita con uno spettacolo, la performance dell’attrice e autrice Lucilla Giagnoni che ha interpretato i temi della serata creando un’atmosfera emozionante, collegando suggestioni dal big bang al paradosso del gatto di Schrödinger con un filo logico intorno al concetto di trasformazione.