'Pronto sono Carla', ecco i risultati social della campagna di comunicazione di Regione e Alisa

La campagna era stata accolta non senza polemiche per i costi. In particolare, il capogruppo della Lista Sansa in Regione, Ferruccio Sansa, aveva presentato un'interrogazione in consiglio regionale in seguito alla quale era emerso che il costo della campagna ammonta a 197 mila euro. Il dettaglio degli importi spesi da Regione e Alisa, Sansa li aveva resi noti: 50mila euro alla Liguria Film Commission; 36mila euro a Carla Signoris; 24mila euro al regista Marcello Cesena; 6mila allo studio legale che rappresenta Signoris e Cesena; 81mila euro a Primocanale e Telenord per la trasmissione degli spot.