Costi della depurazione dell'acqua: "Tra i pietresi che protestano anche i cittadini delle seconde case"

Buongiorno sono una vostra assidua lettrice e sto seguendo la vicenda che riguarda le bollette dell'acqua (ex Ponente Acque ora Servizi ambientali).

Vorrei ricordare che tra quei cittadini pietresi che protestano ci sono anche i cittadini delle seconde case, come la sottoscritta, e che come sa sono molto numerosi in zona. Mi piacerebbe che per una volta si tenesse in considerazione questo particolare visto che le bollette con costi non dovuti le riceviamo tutti. Chi ha una seconda casa non sempre è una persona benestante come molti pensano.