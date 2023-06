Albisola, rubata la bandiera dell'Italia issata nel parco Zambellini. Il sindaco: "Ignobile gesto, attacco ai valori della democrazia"

Era stata posizionata ieri sera per farla ammirare dagli albisolesi proprio nel giorno della Festa della Repubblica, ma questa notte è stata rubata.

La bandiera tricolore dell'Italia era stata sistemata nel parco Zambellini di Albisola Superiore dai volontari della protezione civile e questa mattina l'amara sorpresa.

"Come era oramai diventata una tradizione ieri pomeriggio l'Associazione Volontari AiB Albisola Protezione Civile e l'Assessore all'Agricoltura Calogero Sprio hanno issato la bandiera italiana nel punto più elevato e panoramico del Parco Zambellini; questo per prepararci a celebrare l'odierna festa della Repubblica, una ricorrenza importante per il nostro Paese - ha detto il sindaco Maurizio Garbarini - Alle prime luci dell'alba abbiamo purtroppo preso coscienza del fatto che la bandiera nella notte è stata trafugata da ignoti".

"Non riesco ad immaginare la motivazione di questo ignobile gesto, sono amareggiato e arrabbiato allo stesso tempo. In questo caso non siamo di fronte ad un "semplice" furto ma a qualcosa di ancor più grave; ritengo che questo sia un attacco ai valori della democrazia per cui questo atto, già deprecabile, diventa ancor più intollerabile e da condannare. Non perderemo la motivazione e continueremo ad investire sulla valorizzazione di quel sito ma soprattutto sulla diffusione dei principi e dei valori ai quali ogni onesto cittadino di riconosce" conclude il primo cittadino albisolese.