L'Istituto Comprensivo di Carcare amplia la propria biblioteca con 64 libri in lingua inglese

"L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla nutrita partecipazione dei genitori dei plessi di Carcare e Altare, su proposta di Sara’s bookshop, in partnership with Usborne", spiegano dall'Istituto valbormidese.

In totale la scuola ha ricevuto 64 testi in lingua inglese per un valore prossimo ai 700 euro, pari al 60% del valore delle vendite realizzate nell'ambito dell’iniziativa: "Oltre ad alcuni volumi che sono stati acquistati direttamente per la scuola da alcune persone che avevano piacere di contribuire", concludono dall'Istituto Comprensivo di Carcare.