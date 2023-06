Una vita per il sociale e la comunità: l'andorese Giovanni Poggio nominato Cavaliere della Repubblica

C'era anche l’andorese Giovanni Poggio, attuale presidente della Croce Bianca di Andora, fra i savonesi che questa mattina sono stati insigniti dal Prefetto di Savona Enrico Gullotti, del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

L’onorificenza gli è stata consegnata per meriti derivati dalla sua attività di volontario: "Quale socio dell’Avis e donatore fin da giovanissimo, si è distinto per aver superato le cento donazioni", si legge nella nota di accompagnamento con le motivazioni.

Presente alla cerimonia di consegna il sindaco Mauro Demichelis che ha espresso parole di elogio e ammirazione per Poggio. “Le più vive e sincere congratulazioni al nostro concittadino Giovanni Poggio che questa mattina ha ricevuto dal Prefetto il riconoscimento onorifico di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana – ha dichiarato Demichelis - E’ certamente noto, il costante impegno nel sociale che ha caratterizzato la carriera professionale, politica e di volontariato dell’attuale Presidente della Croce Bianca. Una vita al servizio della comunità di Andora e non solo, in cui si è speso moltissimo e personalmente. Il prestigioso riconoscimento ricevuto valorizza in particolare il suo impegno nell’AVIS, con più di cento donazioni effettuate. Un esempio davvero encomiabile”.