Camion incastrati sulle provinciali a Stella, stufo il sindaco: "Scriverò ad Autostrade, non è possibile che non ci siano indicazioni per i camionisti"

"Ci stiamo predisponendo per scrivere ad Autostrade per segnalargli che è possibile che quando dei tratti sono interrotti non ci siano indicazioni per far sì che i tir non si dirigano verso l'entroterra in modo errato".

Il sindaco di Stella Andrea Castellini non le manda a dire all'ente autostradale dopo che nella giornata di ieri due camion sono rimasti bloccati a Teglia e a Gameragna.

Prima nella notte tra mercoledì e giovedì un camionista romeno è rimasto incastrato nella Sp542 poco dopo San Martino. Distruggendo così una parte di guard rail.

Nella mattinata di ieri invece un altro autista straniero, bielorusso, ha dovuto districarsi per liberare il proprio mezzo sulla Sp37.

Portando così ad intervenire, nel primo caso di Teglia, i vigili del fuoco, la protezione civile e i carabinieri.

La causa? La chiusura del casello di Celle dalle 22 del 31 maggio alle 6 del 2 giugno che ha creato non pochi problemi anche sull'Aurelia all'altezza di Celle (leggi QUI).

I camionisti inoltre affidandosi ai navigatori satellitari sono andati incontro ad uno scenario che neglo ultimi anni si è verificato troppo spesso.