I veicoli commerciali sono mezzi essenziali per molte attività

I veicoli commerciali sono mezzi progettati per il trasporto merci e/o persone e sono utilizzati principalmente per scopi commerciali. Questi mezzi sono essenziali per molte attività, poiché consentono il trasporto di attrezzature, materiali e beni da un luogo all'altro in modo efficiente e sicuro.

Esistono numerose tipologie di veicoli commerciali disponibili, che vedremo insieme in questo articolo! Quale scegliere in base alle proprie esigenze?

Le tipologie di veicoli commerciali esistenti

Una delle più comuni è il furgone, utilizzato principalmente per il trasporto di oggetti di piccole dimensioni. La sua capacità di carico e trasporto varia a seconda del modello e della marca.

Un altro tipo di veicolo commerciale è il camion, progettato per il trasporto di merci di grandi dimensioni. Esistono diverse categorie di camion, a seconda del peso e della capacità di carico. I camion sono dotati di un vano di carico e possono essere configurati in modo diverso a seconda delle necessità dell'utente.

Le autocarri sono simili ai camion, ma sono progettati per il trasporto di persone. Le autocarri possono avere diverse configurazioni, tra cui quella adibita al trasporto scolastico, quella per il trasporto turistico e quella per il trasporto in ambito urbano.

Le vetture commerciali leggere, invece, sono veicoli adibiti al trasporto merci e di peso inferiore rispetto ai camion. Queste sono utilizzate principalmente per il trasporto urbano e sono dotate di un vano di carico posteriore e di un tetto alto.

I pro e i contro dei vari mezzi

Partendo dai furgoni, troviamo sicuramente tra i pregi un ampio spazio di carico, la possibilità di personalizzare l’interno con scaffali e attrezzature specifiche e le dimensioni più contenute rispetto a mezzi multiasse come i camion.

Di contro, ci sono ovviamente consumi più elevati e minore agilità rispetto alle auto, senza contare il comfort di marcia ridotto e l’essenzialità dei servizi all’interno dell’abitacolo.

Salendo di dimensioni, troviamo i camion con la loro grande capacità di carico rispetto ad altri veicoli. Ciò li rende ideali per il trasporto di merci e materiali pesanti. Inoltre, questi sono progettati per resistere a condizioni dure e possono durare a lungo con la manutenzione adeguata.

Aumentando il peso e le dimensioni, i camion soffrono di consumi ancora maggiori e minore agilità, soprattutto nelle manovre di parcheggio o di inversione. L'acquisto e la manutenzione di un camion, infine, possono essere costosi, specialmente per le piccole imprese.

Gli autocarri e le vetture commerciali leggere, essendo basate sulle stesse piattaforme dei mezzi di cui abbiamo parlato poco fa, replicano simili caratteristiche dinamiche e di funzionamento.

Non solo il mezzo: serve anche la patente

Per i veicoli commerciali superiori ad un certo peso e ingombro, tra l’altro, sarà anche necessario acquisire una patente di guida di livello superiore, ottenibile tramite appositi esami specifici.

Nello specifico, le tipologie di patenti per i veicoli commerciali sono:

· Patente C: permette di guidare veicoli adibiti al trasporto di merci con peso massimo consentito superiore a 3,5 tonnellate.

· Patente C1: permette di guidare veicoli adibiti al trasporto di merci con peso massimo consentito compreso tra 3,5 e 7,5 tonnellate.

· Patente C1E: permette di guidare veicoli adibiti al trasporto di merci con peso massimo consentito compreso tra 3,5 e 7,5 tonnellate, abbinati ad un rimorchio con peso massimo consentito non superiore a 750 kg.

· Patente CE: permette di guidare veicoli adibiti al trasporto di merci con peso massimo consentito superiore a 3,5 tonnellate, abbinati ad un rimorchio con peso massimo consentito non superiore a 750 kg.

Di conseguenza, se fossi interessato a utilizzarne uno, dovrai prima di tutto munirti dell’abilitazione per poterlo guidare.

Nel caso desiderassi provare uno o più mezzi, oppure guidarne uno per un periodo di tempo definito senza impegnarti economicamente, esistono soluzioni di noleggio lungo termine partita iva molto comode, offerte da portali come movenzia.com. Potendo contare su veicoli recenti e garantiti, sarà possibile assecondare tutte le esigenze del caso, senza preoccuparsi di fattori come la manutenzione del veicolo o la sua assicurazione.