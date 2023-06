A Verezzi la presentazione del libro “Cuore di Lupo”

Sabato 3 giugno 2023 alle ore 17 l’associazione Agorà invita in Piazza Sant’Agostino a Verezzi in occasione della presentazione del libro “Cuore di Lupo”. L’autrice Raffaella Verga dialogherà con la giornalista Grazia Noseda. Collaboreranno all’evento la musicista Paola Arecco, l’attore Matteo Munari e lo Storico prof. Pier Franco Quaglieni. L’ingresso è gratuito.

Un thriller ambientalista tra misteri e attivismo a difesa della natura, così viene definito l’ultimo romanzo di Raffaella Verga pubblicato con il Gruppo Albatros, per via dell’attenzione che dedica in ciascuna delle sue pagine ai temi del rispetto dell’ambiente, al quale è profondamente legata. Si scoprirà che non sono i lupi il vero pericolo che si annida tra i boschi di Limone Piemonte ma l’avidità dell’uomo.