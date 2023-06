Cittadinanza onoraria per Julian Assange: la richiesta di Anpi Savona e Il rosso non è il nero

La segreteria provinciale dell’Anpi Savona aderisce alla campagna a favore di Julian Assange, incarcerato in Gran Bretagna per il caso WikiLeaks. Anpi ha deciso di adottare il documento degli scrittori e politici Bruno Marengo e Giovanni Burzio per assegnare ad Assange la cittadinanza onoraria, e invita i presidenti delle Sezioni Anpi della provincia a verificare la disponibilità dei sindaci del territorio ad assumere l'iniziativa.

"La proposta di concessione della cittadinanza onoraria a Julian Assange, per la quale è in corso una campagna rivolta alle amministrazioni comunali italiane e che recentemente è stata rivolta anche al Comune di Savona- dichiarano Marengo e Burzio - va accolta e portata avanti con grande forza da tutte le istanze democratiche sia sociali, sia politiche. Assange rappresenta l’emblema della difesa di un diritto fondamentale proseguono Burzio e Marengo - quale è la libertà di informazione. Su di lui aleggia il fantasma di un 'nuovo maccartismo' e riconoscerlo come cittadino onorario delle nostre città rappresenterebbe un importante segnale di solidarietà a tutte le persone che subiscono ingiustamente la violazione dei diritti umani. L’eventuale estradizione di Assange negli USA e una sua condanna avrebbero un effetto intimidatorio immediato su tutti i giornalisti del mondo, e si aggiungerebbe alla già preoccupante condizione di crescente repressione nei confronti dell’informazione a livello globale".

A favore di Assange si è espresso anche Franco Astengo, presidenza nazionale dell'associazione "Rinnovamento della sinistra" e di "Il rosso non è il nero". "Savona, città medaglia d’oro della Resistenza,- dichiara Astengo - patria di Sandro Pertini e dalle limpide tradizioni democratiche non può restare indifferente a una vicenda come quella che ha coinvolto Julian Assange il giornalista australiano fondatore di WikiLeaks incarcerato in Gran Bretagna dal 2019 con diverse accuse non provate nei quali si documentano crimini di guerra compiuti nelle campagne di Iraq e Afghanistan. Nel quadro delle iniziative portate avanti anche in Italia è partita anche una richiesta rivolta alle amministrazioni comunali di concessione ad Assange della cittadinanza onoraria. E’ il caso che anche l’Amministrazione Comunale di Savona si unisca nel compiere quello che rimarrà un gesto simbolico di grande importanza".