Savona, ai Giovedì di luglio arrivano i The Kolors

Sono i The Kolors, una delle band di punta delle manifestazioni estive organizzate dal Comune nell'ambito dei giovedì di luglio.

I The Kolors saranno a Savona il prossimo 7 luglio in piazza Sisto, con un concerto gratuito, e in quell'occasione i Giovedì di luglio si sdoppieranno con la serata tradizionale del giovedì e quella successiva con il concerto del trio lombardo.

La band è uno dei successi del talent show Amici di Maria De Filippi, nel 2015 erano infatti risultati vincitori nella serata finale del 5 giugno 2015 dove hanno portato il singolo "Everytime" che aveva raggiunto il primo posto nella classifica di Itunes.

Nel 2018 i The Kolors hanno poi partecipato al Festival di Sanremo con il loro primo brano in Italiano, "Frida", un altro successo che ha scalato le classifiche.

I The Kolors non saranno l'unica sorpresa dei giovedì di luglio. L'amministrazione comunale sta rivendendo la formula della manifestazione, in particolare guardando anche ad un pubblico giovane e con eventi un po' in tutte le parti della città, compresi i bagni marini con i quali Palazzo Sisto sta organizzando nuove iniziative.