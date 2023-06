Giornalismo in lutto per la morte di Mario Bottaro, storica firma del Secolo XIX

Giornalismo ligure in lutto per la scomparsa di Mario Bottaro, 76 anni, storico giornalista professionista del Secolo XIX, con cui aveva iniziato a collaborare occupandosi di spettacoli e in seguito di cronaca.



Negli anni Bottaro era diventato prima capocronista delle pagine genovesi del quotidiano, in seguito inviato, caporedattore centrale e vicedirettore.



Nel corso della sua carriera è stato anche professore all'Università di Genova, dove ha tenuto il corso di Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico nel corso di laurea magistrale in Informazione ed Editoria.



Alla famiglia vanno le condoglianze della nostra redazione.



Il cordoglio dell'Ordine Giornalisti Liguria



Il cordoglio del presidente della Regione Giovanni Toti



Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, la Giunta regionale e l’Ufficio Stampa esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Mario Bottaro, vicedirettore del SecoloXIX e docente di giornalismo all'Università di Genova. Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze.