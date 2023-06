Sono molte le persone che per casa loro o per qualsiasi altro locale come per esempio un'azienda e quindi un locale commerciale e pensiamo a chi ha un ristorante o a chi ha un bar sono molto interessate potenzialmente ad un intervento di derattizzazione topi anche se parliamo di quelle situazioni che non vorremmo mai essere costretti ad affrontare, però può capitare di avere i topi e quello è poco ma è sicuro.

Così come dobbiamo considerare che un'eventuale infestazione di topi soprattutto nei locali dove tra l'altro ci sono dipendenti e dove tra l'altro ci sono clienti rappresenta un problema non solo per i danni economici e per esempio nel caso di un locale dove si serve da cibo questi danni possono arrivare dalle contaminazioni delle riserve alimentari, ma ci sono problemi di ordine igienico-sanitario da non trascurare che riguardano la potenzialità di trasmissione di malattie infettive, oltre al fatto che imbrattano i locali.

E non è un caso che molte imprese considerando che topi e ratti costituiscono un problema per la salute pubblica e quando si ha un locale si è responsabili per la salute dei propri clienti, hanno una loro impresa di disinfestazione e derattizzazione di fiducia e di riferimento da poter contattare non solo per quanto riguarda questo problema così annoso dei topi, ma anche per esempio se si trovano altri animali infestanti In quei locali, e quindi pensiamo che adesso che ci avviciniamo all'estate può avere problemi con una infestazione di zanzare o peggio con una infestazione di scarafaggi o blatte, e purtroppo con questi animali infestanti il peggio non ha mai fine.

Sono imprese che hanno dei punti di riferimento da questo punto di vista ben sapendo che il fattore tempo è fondamentale e quindi se riescono a intercettare in maniera rapida questa infestazione quando si trova agli inizi è molto più facile debellarla, e soprattutto si spendono molti meno soldi perché servono meno trattamenti da parte gli esperti che lavorano nelle imprese del settore.

Le persone che lavorano all'interno delle imprese che si occupano di derattizzazione sanno dare dei consigli ad hoc in base alla situazione che si trovano davanti

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte le persone che lavorano all'interno di un'impresa che si occupa di disinfestazione e di derattizzazione quando vanno a fare un sopralluogo perché allertati da clienti sia che siano clienti vecchi o anche nuovi clienti sanno sempre come affrontare qualsiasi situazione.

Certamente un sopralluogo è molto importante per il motivo che a distanza è difficile fare una diagnosi rispetto al problema che ci può stare rispetto all’infestazione, perché bisogna capire a che punto siamo con la presenza di questi topi e roditori che come tutti gli animali infestanti purtroppo hanno la caratteristica di riuscire a riprodursi molto rapidamente e quindi rischiamo di trovarci in poco tempo una colonia di Ratti o di topi non due tre topolini per capirci.

E alla fine del sopralluogo saranno anche in grado di farci un preventivo molto interessante con tutte le voci di spesa.