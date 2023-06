Esistono moltissime situazioni nelle quali un principale può iniziare ad avere dubbi che un proprio lavoratore possa aver sostenuto ed usato delle leggi a favore dei lavoratori in modo improprio.

Perciò si potrebbe chiedere l’intervento di un investigatore, il quale sia competente in questo settore. Principalmente occorre fissare un appuntamento con un investigatore abuso legge 104, il quale potrebbe perfino esaminare ulteriori tipologie di atteggiamenti dei propri dipendenti, come coloro che in una determinata ora del giorno risultano assenti dal lavoro, chiedendo in seguito ai colleghi di timbrarli il cartellino, altra tipologia di atteggiamento diffusissimo e scorretto.

In molti casi, dunque, ci sono episodi di certificazioni fasulle, di assenteismo non giustificato, per giungere alle vicende più drammatiche di spionaggio industriale e connivenza in comportamenti di competizione scorretta. O invece, può accadere che in un’azienda in cui si creano degli oggetti, non essendo come una stessa che fornisce servizi, un lavoratore si possa impadronire indebitamente di beni materiali che non gli appartengono.

Risulta difficilissimo poter intuire chi possa essere il professionista che metta in atto tali modi di agire, specialmente nel momento in cui si ha un’ampia squadra di dipendenti. Nel caso in cui, al contrario, si è già consapevoli di quale sia il lavoratore che ha compiuto tali reati, si possono non possedere le prove per effettuare dei controlli specifici come possono essere, per ipotesi, quelle che in seguito conducono ad un licenziamento che non potrà venire contestato.

Per quale ragione un principale dovrebbe chiedere un parere ad un investigatore privato

Nel momento in cui si prende la decisione d’iniziare una vertenza con un impiegato (chiedendo aiuto ad una figura professionale specializzata nel campo delle indagini) il fatto che può accadere è quello che ci si ritrovi nella situazione di poter essere contestati, poiché risultano molte le protezioni per i dipendenti e leggermente minori le protezioni per il datore di lavoro, il quale molte volte si riduce a chiedere la collaborazione a degli esperti che li danneggiano anziché farli ottenere un vero e proprio ricavo.

All’opposto conviene costantemente chiedere aiuto, pure per il fatto che è necessario considerare che questi processi, nel momento in cui si dovessero perdere, in questo modo obbligherebbero ogni volta il principale a far rientrare un lavoratore che addirittura appare sleale. E ciò per delle sottigliezze legali, e per aver gestito in maniera non adatta una causa, nella quale si ha totalmente ragione e che non si dovrebbe sottovalutare fin dal principio.

In certi casi tale reinserimento in specifiche attività non crea dei guadagni, anzi tutt’altro, il principale può correre il rischio di essere condannato, nel momento in cui non vince una causa, e dovrà ricompensare il lavoratore di ogni stipendio che non ha ricevuto. Perciò è necessario mostrare ogni propria incertezza a tale figura professionale, la quale è possibile che possa aiutare, in effetti, a decidere un piano operativo indirizzato principalmente a raccogliere delle prove.

Tali prove si potranno accumulare seguendo ogni tipo di legge che le riguardi appunto in modo da poter avere l’opportunità che possano venire accettate dal palazzo di giustizia, escludendo molte complicazioni. Così, contribuendo in modo stretto pure con l’avvocato, risulterà probabile mostrare che il proprio impiegato è stato assente sul luogo di lavoro o a approfittato di certe protezioni per ottenere dei soldi, i quali non li toccano, e non assolvendo le sue mansioni nella ditta.