Andora, in 2.500 ai giardini Tagliaferro a ballare per lo spettacolo di Dj Sonik

Tantissimi i giovani e appassionati del genere si sono alternati sotto il palco di Sonik. Un continuo flusso di persone di tutte le età, attirato dalle immagini e proiezioni luminose diffuse dal palco, insieme ai grandi successi del genere e pezzi di Sonik.

"La manifestazione organizzata nei giardini di palazzo Tagliaferro è stata una novità per il luogo, abituato a eventi culturali, ma svolta in piena sintonia con la produzione di Dj Sonik che ambienta i suoi show nelle più belle piazze delle località italiane - spiega il vice sindaco e assessore alle Manifestazioni Paolo Rossi - Oltre ad essere stato uno spettacolo dedicato a chi ama la musica elettronica, il dj set sarà anche un’occasione di promozione turistica. Lo show, infatti, sarà trasmesso su Sky @TvModa insieme alle migliori immagini di Andora riprese proprio in questi giorni. In questa estate ci sarà spazio per ogni genere musicale con l'obiettivo di accontentare un pubblico sempre più amplio e far vivere un momento di festa spensierata ai nostri turisti e ai nostri concittadini. Possiamo dire di aver iniziato la nostra estate con un pieno successo organizzativo e con una grande risposta della città".