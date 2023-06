Mondiale Tornianti in Tour, il cellese Mannuzza contro il vincitore 2023 Girolamini: una sfida d'amicizia al tornio

Il vincitore del Mondiale Tornianti in Tour 2018 contro il fresco campione dell'edizione 2023 a Savona.

Questa mattina in Piazzetta Arecco a Celle Ligure è andato in scena il "duello" al tornio tra il cellese Marcello Mannuzza che vinse 5 anni fa a Montelupo Fiorentino e Augusto Girolamini di Deruta, provincia di Perugia, che si è aggiudicato il primo posto ieri nella sfida in Piazza Sisto nella categoria tecnica. Terzo invece l'artigiano di Celle nella categoria esteti.

Entrambi nel 2018 avevano vinto a Faenza il Mondiale Tornianti: Mannuzza il campionato mondiale esteta e Girolamini il campionato mondiale tecnico maestri (nel 2022 ha vinto anche il Premio Nazionale Vasaio Gino Geminiani).

Talento, arte e amicizia quindi si sono fuse per dar vita ad un duello, all'interno del Festival della Maiolica, che ha appassionato tutti i presenti tra i quali il sindaco di Celle Caterina Mordeglia e gli assessori di Albisola e Savona Luca Ottonello e Nicoletta Negro.