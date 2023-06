Il Napoli festeggia lo scudetto, la Sampdoria la fine di una stagione orribile: al San Paolo finisce 2-0

Il triplice fischio dell'arbitro Feliciani ha il sapore della liberazione, è finalmente finita la stagione da incubo della Sampdoria. I blucerchiati, in versione ampiamente rimaneggiata, si congedano dalla massima serie con una onorevole sconfitta in casa del Napoli campione d'Italia: al San Paolo finisce 2-0 per i partenopei grazie ai gol di Osimhen (su calcio di rigore) e Simeone.

In uno stadio vestito a festa in vista dell'imminente premiazione per il terzo scudetto della storia napoletana, la compagine di Stankovic regge per 64 minuti prima di cadere colpita dagli undici metri. L'intervento di Murru ai danni di Osimhen è giudicato irregolare e così l'attaccante nigeriano ha l'occasione migliore possibile per firmare il vantaggio e dare il la alla festa: esecuzione impeccabile e Turk è battuto.

Il raddoppio arriva al minuto 85: è il "cholito" Simeone a chiudere i conti con una bordata dalla distanza, la ciliegina sulla torta del tricolore conquistato dai ragazzi di mister Spalletti. A proprio di ragazzi, quella odierna è stata l'occasione per vedere in campo tra le fila doriane alcuni giovani come Paoletti (dal primo minuto) e Segovia, Ntanda e Ivanovic (subentrati per alcuni scampoli di gara). Alcuni di loro, ma anche qualcuno più esperto di proprietà del club, potranno tornare utili per la squadra che verrà.

La palla passa ora al tandem Radrizzani-Manfredi, dalle loro scelte dipenderà il futuro prossimo della Samp.

NAPOLI - SAMPDORIA 2-0

RETI: 64' Osimhen (rig.), 85' Simeone

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui (77′ Bereszynski); Anguissa (79′ Demme), Lobotka, Zielinski (67′ Gaetano); Elmas (67′ Raspadori), Osimhen (77′ Simeone), Kvaratskhelia.

A DISPOSIZIONE: Gollini, Marfella, Juan Jesus, Zedadka, Ndombele, Zerbin.

ALLENATORE: Luciano Spalletti.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Turk; Gunter (46′ Malagrida), Amione, Murru; Zanoli, Rincon (87′ Segovia), Paoletti (87′ Ilkhan), Augello; Leris, Gabbiadini (87′ Ntanda); Quagliarella (87′ Ivanovic).

A DISPOSIZIONE: Ravaglia, Tantalocchi, De Luca, Yepes, Lotjonen.

ALLENATORE: Dejan Stankovic.

ARBITRO: Feliciani di Teramo