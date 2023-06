Sampdoria, altri 120 giorni al riparo dai creditori: il Tribunale concede la proroga alla composizione negoziata

Altri 120 giorni di tempo, altri 4 mesi per definire in ogni minimo dettaglio nel quadro che porterà la Sampdoria al duo Radrizzani-Manfredi, restando al riparo da chi vantava un credito nei confronti della società.

Con questa concessione si potranno quindi portare avanti le trattative private coi creditori e presentare poi al tribunale stesso un piano di ristrutturazione del debito fondamentale per l'aumento di capitale e il conseguente passaggio delle quote di maggioranza dalla famiglia Ferrero al già proprietario del Leeds.

Se coi piccoli creditori, dei quali basta il 60% di ok all'accordo di stralcio del debito, l'intesa sembra ormai esserci, diversa la situazione con l'Agenzia delle Entrate: le interlocuzioni avrebbero lasciato buone speranze, si ragionerebbe ancora sulle tempistiche burocratiche. Poi si dovrà attendere l'ok dall'australiana Banca Macquarie. Chi invece starebbe già bussando alle porte di Gestio Capital e Aser Ventures sono gli agenti dei giocatori, le quali al momento non sono tenute in tutto e per tutto al rispetto degli accordi precedenti.