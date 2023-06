Caos autostrade, Toti scrive al concessionario: "Autofiori si accolli i costi della rimozione dei cantieri"

Ancora caos autostrade. Dopo il fine settimana da incubo, iniziato giovedì sera e proseguito ieri, con 24 chilometri di coda raggiunti , questa mattina due incidenti hanno causato code in A10 e in A7. I continui disagi patiti dagli automobilisti hanno spinto il presidente della Regione Giovanni Toti a scrivere ad Autofiori. "Stamattina ho chiesto di convocare il concessionario autostradale di Autostrada dei Fiori - scrive Toti - che come gli altri deve agire con maggiore responsabilità e accollarsi, dove necessario, i costi della rimozione dei cantieri nei giorni più trafficati. Dal prossimo week end a fine settembre non possiamo tollerare errori di programmazione sui cantieri che squalificano una regione che sta trainando la crescita d’Italia. Non possiamo far pagare ai nostri turisti gli errori di programmazione del passato di chi gestisce le nostre strade".

"Ieri le code si sono concentrate nel ponente - ha concluso Toti - anche perché negli altri tratti autostradali è stato fatto uno sforzo in più per gestire meglio l’ondata di traffico mentre sull’Autostrada dei Fiori molti cantieri non sono stati rimossi".

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Fabio Tosi ha voluto intervenire su quanto accaduto partendo proprio dalle affermazioni del presidente della Regione.

In un comunicato, Tosi spiega: "'Anche oggi si è verificata un’altra giornata di traffico sulle autostrade liguri'. 'Una mattina di ordinario caos sulle autostrade della Liguria'. 'Se continuerà questa inerzia e scarico di responsabilità saremo costretti a pensare che qualcuno vuole soffocare deliberatamente il nostro territorio'. Così, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, commentando i disagi di ieri pomeriggio… ah no scusate!... Sono dichiarazioni dell’ormai lontano 2020, quando le autostrade della nostra regione erano quotidianamente ingolfate di code. E polemiche. Ma allora, anziché prendersela con le concessionarie come pare fare oggi, Toti si era scagliato contro il Governo, al punto da ventilare la messa in mora del Mit. Sapevamo che la benzina del motore della polemica aveva un nome preciso, e oggi ne abbiamo la conferma: si chiamava (si chiama) propaganda in vista delle Regionali del 2020”.

Ancora: “Oggi, commentando il caos sulla rete ligure a Ponente (ma dimenticando quella a Levante), il presidente non cita mai il Mit. Dichiara invece di aver chiesto di convocare il concessionario di Autostrada dei Fiori, la società che gestisce il tratto A10 interessato dai disservizi di questi giorni e presieduto da Gavio, finanziatore di Toti. Surreale che non chiami in causa il Mit. O forse non lo è: ora, là, ci sono i suoi amici e gli amici degli amici. Chissà quali parole riserverà invece al concessionario, che finanziandolo ha coperto una parte delle spese sostenute nella sua campagna elettorale per le Regionali del 2020”.