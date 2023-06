Savona, taglio del nastro per la nuova struttura Enpa. L'Osservatorio Animalista: "Inaugurazione impropria, non ci sarà chi l'ha voluta e realizzata"

"Sarà un’inaugurazione impropria quella della struttura Enpa di Cadibona che avverrà mercoledì 7 giugno, perché non ci saranno coloro che l’hanno voluta e realizzata".

È critico l'Osservatorio Savonanese Ambientalista in merito al taglio del nastro della nuova sede sulle alture savonesi prevista per domani in via Nazionale Piemonte 158.

"E’ grazie alla loro attività – per molti cinquantennale - che hanno ottenuto per l’Enpa un lascito (Garea del Forno) per le spese di costruzione della struttura, realizzata con un reparto cani (30-60 ospiti), un settore gatti (obbligatorio, anche se avevano già il gattile AmicoGatto di Albissola) ed un’area per la fauna selvatica. Il vecchio canile, nato nel 1960 per opera di Ada Frè, fu l’unica salvezza per i cani randagi della provincia per molto tempo - prosegue Osa - Dopo un’odissea burocratica di 14 anni, su un progetto di base elaborato gratuitamente da T. Guarino e G.B. Buzzi, i lavori iniziarono nel 2017; ma quasi alla fine, a dicembre del 2020, intervenne la sede centrale Enpa (presidente nazionale on.le Carla Rocchi, vice Massimo Pigoni e la nuova “collaboratrice” S. Santini), che senza motivo sciolse il consiglio direttivo della sezione (L. Novaro, G.B. Buzzi, L. Finocchi, I. Giorselli e G. Branda) e nominò un commissario con cui, malgrado l’ingiustizia sùbita e per non ritardare i lavori e le tante iniziative animaliste in corso, i decaduti collaborarono".

"Poi, ad agosto del 2021 l’ultimo affronto: violando le norme dello statuto sociale, furono indette le elezioni provinciali (è in corso un procedimento presso il Tribunale civile di Roma per chiederne l’annullamento), che furono effettuate presso i minuscoli locali dell’azienda privata della signora Santini – eletta quindi presidente provinciale assieme alla figlia tesoriera - e non nell’ampia sede sociale di via Cavour (nonostante la pandemia) - concludono dall'Osservatorio Savonese Ambientalista - La nuova gestione della sezione si è finora distinta per la messa in vendita di un immobile di proprietà, il tentativo di chiudere il gattile Enpa di Albissola e terminare bruscamente le campagne condotte dai vecchi dirigenti".