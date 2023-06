Da dilettante a cantante professionista grazie ai vocal coach della scuola di canto a Milano Accademia09

Cantare non è solo una questione di tecnica né è solamente una questione di intonazione. Essendo un’arte, cantare è una forma di comunicazione tramite cui trasmettere messaggi ed emozioni. Cantare pertanto richiede la capacità di comunicare attraverso il sapiente utilizzo dello strumento della voce e di tutto il corpo e attraverso la padronanza del linguaggio verbale e non verbale, la presenza scenica, l’espressività e l’interpretazione. Ciò che invece assolutamente ostacola questa forma d’arte è l’incapacità di gestire le emozioni.

Se non siete interessati ad imparare a cantare solamente per avere un hobby per il vostro tempo libero ma perché avete il desiderio di fare della vostra passione per il canto la vostra professione, la scelta più sensata perché più produttiva è quella di farsi seguire da un vocal coach professionista . Questi, infatti, è la figura che è in grado di portare il cantante che è in voi a livelli decisamente più alti di quanto possiate immaginare e di quanto possiate mai fare da soli.

Come? Il vocal coach può mettere in campo tutte le conoscenze e competenze che ha per aiutarvi non solo ad imparare a cantare, come può fare un insegnante di canto, ma anche a gestire il vostro corpo e le vostre emozioni e guidarvi in una comprensione e consapevolezza più profonda di voi stessi e dei vostri obiettivi per concretizzarli.

In questo articolo vi mostreremo la differenza che fa lavorare con un vocal coach professionista portandovi l’esempio del lavoro eccellente svolto dai vocal coach della scuola di canto a Milano Accademia09 . Se vuoi saperne di più continua a leggere!

Il binomio vincente: canto e vocal coach

Il canto è un'arte che richiede abilità e pratica per essere padroneggiata. Che tu sia di quelli col dono naturale per il canto o che tu rientri tra la maggior parte delle persone che ha bisogno di molta formazione e guida per sviluppare le abilità vocali, avrai comunque bisogno di formazione teoria e pratica per essere in grado di presentarti ad un pubblico e catturare la sua attenzione in maniera positiva. Fermo restando quelle conoscenze e competenze limitate che si possono apprendere da autodidatta, scegliere di farsi seguire da un vocal coach professionista per la propria formazione canora è sicuramente la scelta migliore per diventare un cantante professionista. Migliore perfino dello scegliere un insegnante di canto in quanto in grado di trasformare la persona più timida ed insicura in una capace di stare davanti ad un pubblico di sconosciuti e la persona senza uno stile in un cantante dallo stile originale e distintivo. Scegliere un vocal coach è la scelta migliore anche per i cantanti professionisti che trovano in questa figura la persona che è in grado di aiutarli a correggere errori e a risolvere problemi che col tempo si possono presentare o a trovare la strada per intraprendere progetti musicali che richiedono un nuovo tipo di lavoro della voce e dell’interpretazione.

Differenza tra insegnante di canto e vocal coach

Prima di proseguire, apriamo una piccola parentesi sulla differenza tra queste due figure professioniste che risulta importante aver chiara qualora si voglia alzare il livello delle proprie abilità canore e migliorare le proprie performance.

Di norma un insegnante di canto guida l’allievo nell’apprendimento delle tecniche vocali di canto e della lettura della partitura, lo guida a lavorare sull’intonazione e la vocalità e a costruire una base di conoscenze e competenze da cui poi procedere per poter diventare un cantante professionista.

Un vocal coach è anche, di base, un insegnante di canto, ma va ben oltre. Letteralmente è un “allenatore della voce”. È un professionista esperto in tecnica vocale e musica che lavora con cantanti di tutti i livelli per aiutarli a migliorare le loro abilità vocali: lavora sull’intonazione, la vocalità, le tecniche vocali, l'interpretazione e la calibrazione del tono per tirare fuori il meglio di dalle corde vocali dell’allievo e non solo. Lavora a 360 gradi perché l’aspirante cantante sia in cresca in autostima e superi la paura e le insicurezze, mettendolo nella condizione di salire su palcoscenico o essere spigliato in una sala di registrazione, sia preparato per le audizioni e in ogni caso sia in grado di saper parlare in pubblico senza paura. Il vocal coach aiuta l’allievo a lavorare sulla postura – fondamentale nel canto per buone performance – e gli insegna le tecniche di respirazione, lavora con lui sulla dizione. Grazie all’intenso lavoro a tu per tu con l’allievo, che gli permette di scorgerne punti di forza e di debolezza, lo aiuta a sviluppare uno stile personale attraverso la creazione di un piano di formazione personalizzato per migliorare le sue abilità vocali.

Come un vocal coach può aiutare a superare i problemi vocali comuni a chi canta

Mancanza di controllo vocale, mancanza di potenza vocale e difficoltà nella pronuncia delle parole sono alcuni dei problemi vocali che possono affliggere i cantanti. Un vocal coach è in grado di aiutare a identificare questi problemi e a fornire esercizi e tecniche che sono la chiave per risolverli:

Problemi di controllo vocale? Il vocal coach può insegnare il modo in cui acquisirlo

Problemi di potenza vocale? Il vocal coach può aiutare nello sviluppo della voce di petto e di testa per aumentare la potenza vocale.

Problemi di pronuncia? Il vocal coach può aiutare a lavorare sulla dizione e sull’articolazione delle parole.

La possibilità di risolvere questi e altri problemi è legata al fatto che il lavoro a stretto contatto coach-allievo consente al primo di studiare e inquadrare bene il secondo e di potergli dare feedback immediati sulle esibizioni in maniera tale da poter subito decidere insieme di lavorare sui problemi specifici identificati.

Come un vocal coach può aiutare a crearsi un’identità e uno stile originale

Lo stesso lavoro a tu per tu coach-allievo è quello che permette al vocal coach di capire quali sono gli esercizi personalizzati di cui ha bisogno l’allievo perché possa sviluppare le abilità vocali e raggiungere gli obiettivi musicali, aiutandolo se necessario a identificare lo stile più adatto alle sue corde vocali, al suo timbro di voce, alle sue competenze e a sviluppare il proprio originale stile con la propria interpretazione personale.

Perché scegliere di lavorare con i vocal coach nella scuola di canto a Milano Accademia09

Partendo dal presupposto che sono moltissimi i vocal coach che potrete trovare nel corso della vostra ricerca, da quelli che offrono lezioni online, passando a quelli che lavorano come privati a quelli che lavorano alle dipendenze di istituti di formazione pubblici o privati, vi diamo una serie di motivi per cui dovreste scegliere di lavorare insieme ai vocal coach di Accademia09, famosa scuola di canto a Milano.

Accademia09 è, tra le scuole di canto a Milano, nota per il team di professionisti di alto livello responsabile della formazione degli allievi di canto e di tutti gli altri corsi che propone. Professionisti come Lalla Francia, Antonio Martinelli e Simona Bovino guidano gli allievi nel loro percorso di formazione e crescita professionale mettendo a loro disposizione l’esperienza che hanno maturano negli anni. Lo si vede in particolar modo con Lalla Francia, responsabile della sezione canto , professionista che ha lavorato e continua a lavorare con grandi artisti della musica sia nel ruolo di cantante sia nel ruolo di loro vocal coach.

Quest’accademia di canto a Milano è anche in grado di inserire i suoi allievi in una fitta rete di contatti con il mondo della musica in cui è più facile l’inserimento nel mondo del lavoro dopo gli anni di formazione e consente anche più facilmente esperienze lavorative durante il periodo di formazione.