Perché dare integratori alimentari al mio cane?

Gli integratori alimentari non sono importanti solo per gli esseri umani, ma anche per gli animali che hanno bisogno di sostanze nutritive extra. Gli integratori alimentari possono essere un'aggiunta utile alla dieta del tuo cane per aiutare a mantenere la sua salute generale, compresi problemi articolari, igiene dentale, cura del pelo e prevenzione dei parassiti. Ci sono molti integratori alimentari disponibili per cani che possono migliorare la loro salute e il benessere quotidiano, anche se non sono obbligatori. Tuttavia, è importante scegliere gli integratori giusti in base alle esigenze specifiche del tuo cane.

Cos'è un integratore alimentare per cani?

Gli integratori naturali per cani sono fonti concentrate di nutrienti o piante. Un integratore alimentare è un prodotto che darai al tuo cane oltre alla sua dieta abituale (cibo secco o cibo umido). Possono contenere minerali, vitamine o acidi grassi essenziali. Gli integratori sono raccomandati per i cani che hanno bisogno di supporto nutrizionale extra, come cuccioli, animali anziani o quelli con carenze alimentari. Prima di somministrare qualsiasi integratore al tuo cane, è fondamentale consultare il veterinario che, in base alle abitudini alimentari dell'animale, valuterà l'effettiva necessità e stabilirà la giusta dose da somministrare.

Tipi di integratori alimentari per cani

Ci sono diversi tipi di integratori per cani, tra cui multivitaminici che possono aiutare durante la convalescenza o l'invecchiamento del cane. Gli antiossidanti sono utili nella prevenzione di malattie come il cancro, le allergie e le infiammazioni e alcuni possono fornire anche una fonte importante di calcio e sali minerali. Gli alimenti ricchi di acido gamma linolenico possono essere benefici per la salute dei cani anziani o con problemi di salute, poiché questo acido grasso omega-6 si trova in molti oli naturali di semi, nelle carni e negli estratti di pesce.

Come vanno somministrati?

Poiché il loro effetto benefico non si fa sentire immediatamente, devono essere somministrati su una lunga durata e in modo regolare per poter misurare la loro efficacia reale sull'animale. Sono anche raccomandati in un approccio preventivo, ma non possono essere usati per trattare un'emergenza. In questo caso, i farmaci classici, prescritti da un veterinario, prendono il sopravvento.

Integratori alimentari: per che tipo di cane?

L'integratore deve essere somministrato soprattutto a un cane che soffre di carenze alimentari. Se il tuo cane è in perfetta salute, non devi dargli delle compresse. A volte le crocchette per cani non sono sufficienti per fornire abbastanza elementi nutrienti al corpo del cane. Questo può portare a stanchezza cronica, mancanza di energia o un pelo opaco. A quel punto bisognerà riflettere sull'eventuale ricorso agli integratori. I cani con maggiori probabilità di ricevere integratori alimentari sono: cuccioli, femmine gravide, femmine che allattano, cani sportivi, cani anziani, cani malati. Se il tuo cane ti sembra meno energico del solito, consulta sempre il veterinario.

Buono a sapersi: i cani di taglia grande, come il San Bernardo o il Terranova, hanno più probabilità di avere bisogno di integratori alimentari di crescita. Questi cani possono infatti raddoppiare altezza e peso in poche settimane.

Dove acquistare gli integratori alimentari per cani?

In rete esistono diverse piattaforme specializzate in forniture di integratori alimentari per animali, però se vuoi andare sul sicuro, lo shop della Farmacia Cavalieri ha ciò che fa per te! Infatti, qui troverai una selezione di prodotti naturali completa per aiutarti a prenderti cura del tuo amico peloso.