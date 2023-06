Genoa, avanti con Gilardino. Per il tecnico biellese contratto "ritoccato" dopo la promozione in Serie A

Sarà ancora, fuor da ogni dubbio, Alberto Gilardino a guidare il Genoa nel prossimo campionato di Serie A '23-'24.

Nelle ultime ore è infatti arrivata la fumata bianca sull'adeguamento di contratto dopo che per il tecnico biellese, arrivato sulla panchina della Prima Squadra a dicembre dalla Primavera per sostituire l'esonerato Blessin, era scattato il rinnovo automatico proprio grazie alla promozione ottenuta nella massima categoria.

L'accordo dovrebbe prevedere un ingaggio di 500mila euro più alcuni bonus legati agli obbiettivi raggiunti.

Si dissipano così gli ultimi veli sulla guida tecnica rossoblù infoltitisi di rumors nelle ultime settimane di trattative tra il suo agente, Alessandro Moggi, e il club di Villa Rostan. Da entrambe le parti, almeno ufficialmente e nelle dichiarazioni pubbliche rilasciate, mai sembrava essere venuta meno la volontà di proseguire insieme, nonostante qualche voce legata a un possibile corteggiamento del Parma nei confronti del mister e di un ritorno di Gasperini, in rotta con l'Atalanta.

Ora il focus del diesse Ottolini sarà tutto sul calciomercato, con la supervisione dell'area sportiva della galassia 777 Partners guidata da Johannes Spors. Ancora in questa sessione una delle priorità sarà piazzare definitivamente altrove quei giocatori di rientro da prestiti vari che non rientrano nei piani del Grifone. Parallelamente si sta già lavorando da tempo in entrata, come affermato dall'ad Blazquez già nell'immediato post partita contro l'Ascoli (gara in cui il Genoa ha ritrovato matematicamente la A).