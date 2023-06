Festa doppia a Genova per la partenza di The Ocean Race da Aarhus

Sesta e penultima tappa per The Ocean Race, la regata in equipaggio intorno al mondo che arriverà il 24 giugno a Genova. Da Aarhus partono domani (giovedì 8 giugno) le barche con rotta su L’Aja. Torna in gara anche Team Genova con a bordo tre velisti italiani. A Cecilia Zorzi, già protagonista nella prima tappa, si aggiungono Claudia Rossi e Andrea Pendibene.



Ancora una volta l’evento sportivo è occasione di promozione per Genova a livello internazionale ma anche un momento di festa per i genovesi. Domani, nella Giornata Mondiale degli Oceani, il Porto Antico ospiterà laboratori e giochi dedicati al mare. Appuntamento alle ore 15 con le attività dell’Associazione LAV (info suhttps://piccoleimpronte.lav.it/il-mare-la-loro-casa) che proseguiranno fino alle ore 18. Intanto alle ore 16 sul maxischermo vicino a Palazzo San Giorgio sarà possibile seguire in diretta la partenza delle barche da Aarhus, seconda città e primo porto della Danimarca. A chiudere la giornata di festa un appuntamento speciale in Piazzale Kennedy. Dalle ore 18.00 i genovesi potranno godere di un dj set davvero originale, a bordo di tre mongolfiere che saranno ancorate a terra. Ingresso gratuito, dalle 18 alle 21, per divertirsi al ritmo dell’evento promosso da Euphòria.



Nel Pavilion di Genova, allestito nel cuore del Waterfront di Aarhus, si sono chiuse tre giornate di incontri e promozione. Lunedì è andato in scena “Ocean Data Hour - Talk to a scientist”, incontro promosso da ETT con il supporto di Danish Meteorological Institute e Università di Aarhus. Nel pomeriggio lo spettacolo poetico-musicale interpretato da Claudio Pozzani, poeta e direttore del Festival internazionale di poesia "Parole Spalancate", e Valeria Bruzzone, cantante e compositrice.



Martedì è stata la “Giornata della Cultura e del Turismo” con una serie di incontri dedicati alla promozione della cultura genovese e promozione della Liguria come destinazione turistica alla presenza di tour operator, agenzie di viaggio e stampa specializzata. L’evento, curato da Comune di Genova e Agenzia InLiguria, ha coinvolto oltre 200 persone tra operatori turistici, giornalisti di settore e contatti istituzionali. Gloria Piaggio, direttore delle politiche culturali del Comune di Genova, ha tenuto la presentazione culturale della città mentre Pietro Toso ha illustrato il Sistema dei Palazzi dei Rolli. Enrico Schelotto, assessore al turismo del Comune di Albissola, ha illustrato il gemellaggio e i rapporti con la città danese di Silkeborg. Al successo dell'incontro hanno contribuito in maniera determinante l'Ambasciata Italiana, nella persona del Console Onorario di Aarhus, Ib Larsen e Danitacom, la Camera di Commercio Italiana in Danimarca.



“Ogni presentazione viene tarata ad hoc, a seconda del mercato”, spiega Marilisa Villanacci di Agenzia InLiguria. “Anche ad Aarhus abbiamo evidenziato i fattori che possono essere più attrattivi per questo bacino di utenza. La conformazione della Liguria, che offre mare e monti a poca distanza, i borghi, l'arte, l'enogastromia hanno grande appeal per il mercato danese. Potrà essere interessante pertanto valutare un potenziamento della comunicazione e promozione mirata sul ricco mercato danese e aprire nuove opportunità di business per i nostri operatori”.



Infine si è svolto oggi il tradizionale “Italian Day”, realizzato con la collaborazione della Camera di Commercio italiana in Danimarca. Nella mattinata la presentazione e promozione del tessuto economico genovese e italiano, con particolare riferimento alle eccellenze in tema di sostenibilità. Genova è stata presentata come luogo ideale dove vivere, lavorare, studiare e fare turismo. Sono intervenuti i rappresentanti di numerose aziende tra cui ETT e STAM. La Camera di Commercio di Genova ha presentato l’evento B2B internazionale che si terrà a Genova il 30 giugno 2023 al Padiglione Jean Nouvel, organizzato insieme all’Enterprise Europe Network. A chiudere gli eventi l’ormai tradizionale tappa del Campionato Mondiale del Pesto che ha visto coinvolti dieci concorrenti all’opera con pestello e mortaio davanti a una folla di curiosi ce hanno potuto poi degustare la specialità genovese proposta da Roberto Panizza.