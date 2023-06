Valle Erro, un lettore: “Situazione rischiosa, non solo blocchi sulla Ss334, ma anche un cantiere da anni e un ponte pericolante"

“Condivido la preoccupazione del sindaco di Stella per i blocchi della Ss334 causati dagli autoarticolati che si incastrano. Ma vorrei ricordare al sindaco di Stella e agli altri sindaci della vallata che il cantiere presente da diversi anni in località Stella S. Giustina ha causato nella giornata di venerdì 2 giugno una coda che ha raggiunto anche i tre chilometri da Giovo Ligure in direzione Savona”. Ad affermarlo un lettore di Savonanews attraverso una lettera inviata in redazione e che pubblichiamo integralmente.

“Se ci fossero state delle emergenze? Perché non si contesta all'Anas la tempistica vergognosa per costruire un muro di meno di trecento metri e la presenza intermittente di personale operativo?

Nella stessa località, nel centro abitato, c'è un ponte pericolante (collegato con lo stesso impianto semaforico) che riduce la carreggiata ad una corsia da diversi anni e che aumenta la pericolosità di quel tratto della Ss334.

Ribadisco la domanda al sindaco di Stella e colleghi della Valle: cosa hanno fatto e/o intendono fare (coinvolgendo il Prefetto) per porre termine a questa vergognosa e rischiosissima situazione”?