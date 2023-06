Verso il canottaggio… e oltre: 5 itinerari per gli amanti del trekking in provincia di Varese

Da venerdì 16 e domenica 18 giugno, Varese sarà animata dalla seconda tappa della Coppa del Mondo di canottaggio. Per chi seguirà questo importante e atteso evento, perché non cogliere l’occasione e andare alla scoperta del lato "naturale" del territorio?

Proprio la Schiranna, sede della World Cup, è una tra le principali tappe del giro attorno al Lago di Varese, 10° lago italiano per estensione. Con la sua riconoscibile forma a scarpa, bagna ben nove comuni: Varese, Azzate, Bardello con Malgesso e Bregano, Biandronno, Bodio Lomnago, Buguggiate, Galliate Lombardo, Cazzago Brabbia e Gavirate. Può essere percorso a piedi o in bici grazie alla pista ciclabile lunga 28 kilometri che gli corre tutto attorno.

Dal lago passiamo al bosco, con il Sentiero 10 che collega Velate, Orino e il Campi dei Fiori. È raggiungibile sia da S. Ambrogio-Fogliaro attraverso via Adige, sia transitando per Masnago ed Avigno percorrendo via Saffi. Il sentiero si snoda nel bosco, dal Poggio al Sentiero Natura delle Sorgenti alla Cascina Zambella, fino al bivio verso destra per Barasso o a sinistra per Luvinate.

Ultima tappa del Sentiero 10 e prima di un nuovo percorso è Orino. Da qui, infatti, inizia il Sentiero 2, sempre più ripido fino a raggiungere una mulattiera erbosa verso la Strada Militare che, tornante dopo tornante, conduce alla cima, ovvero il Forte di Orino, un bellissimo punto panoramico su Prealpi e Alpi.

Restiamo "in alto" con il percorso che conduce al Sacro Monte, ovvero la strada acciottolata lunga oltre due chilometri che tocca 14 Cappelle, dall'Annunciazione all'Assunzione di Maria, più una, il Santuario vero e proprio; sono divise in gruppi di cinque, separati tra loro da archi trionfali e da fontane per il ristoro dei pellegrini. Ognuna rappresenta un piccolo monumento unico nel suo genere. Le Cappelle - e l'intero percorso - sono state progettate nel 1604 dall'architetto Giuseppe Bernascone, detto "il Mancino" (i lavori furono ultimati nel 1698).

Ritorniamo in piano e dirigiamoci verso Castiglione Olona, piccolo borgo storico a circa 11 km da Varese. Da qui, inizia una pista di 20,7 km in mezzo alla natura che ci fa scoprire i Monasteri di Torba (bene UNESCO) e di Cairate. Poi, Fagnano Olona dove ci attende un punto di ristoro immerso nel verde dove fermarci a riposare prima di incamminarci verso Castellanza, meta del nostro cammino. Da Castellanza, è possibile rientrare direttamente a Varese in treno