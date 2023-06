"Albenga, patria dell'archeologia subacquea italiana": i tesori del mare ingauno al centro di un grande evento

Dopo i saluti delle autorità e del chairman Vincenzo Tiné, verranno affrontati temi quali: "L'impegno del MIC per la valorizzazione di Albenga e del mare ingauno", "Studi, ricerche e progetti per il nuovo Museo Navale Romano di Albenga", "I musei liguri e il mare", "L'archeologia subacquea ligure e il contesto nazionale" e, infine, "Le prospettive future per l'archeologia subacquea e la sua valorizzazione museale in Liguria e in Italia".