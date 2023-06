Cairo, il 9 giugno torna al Teatro "Chebello" il musical "Doppio Lustro i 10 doni della sorte"

Dopo il successo dello scorso dicembre torna al Teatro "Chebello" di Cairo Montenotte "Doppio Lustro i 10 doni della sorte", il musical inedito scritto dal regista Antonio Barra e dal soprano Daniela Tessore che vede tra cast e staff quasi 40 persone. L'evento si terrà venerdì 9 giugno con inizio alle ore 21.

Questo musical è stato scritto in onore dei 10 anni di attività della Scuola di Canto di Daniela “Music Style L’Atelier delle Voci” e Doppio Lustro è la storia di tutti coloro che hanno un sogno e vogliono realizzarlo. Parla della fatica, delle prese in giro, dell’impegno e delle rinunce che si fanno in nome di una grande passione: la musica. O almeno, per il protagonista del Musical, Gabriele (interpretato, da ragazzo, da Gabriele Ferraro e da Michelangelo Nari la “versione” adulta) è la musica, ma potrebbe essere una laurea, un lavoro, una passione, tutti possono immedesimarsi. A volte ci si scoraggia ed è dura continuare il cammino, bisogna essere molto determinati.

Sul palco con i ragazzi di Music Style e del LabFabTheatre, insieme alla speciale partecipazione del soprano Daniela Tessore e del Regista stesso, Antonio Barra, ci saranno le voci di alcuni doppiatori: Dark Muff, Kira Kanomu e Dario, ma soprattutto ci sarà il bravissimo Musical Performer Michelangelo Nari che è stato disco d’oro nel 2006 ed è stato protagonista di musical come “Forza venite gente”, “Shrek”, “Siddartha” e dello spettacolo “La bussola e il cuore” con Amedeo Minghi.

Aldo Giannuzzi, il presidente della Franco Tessore Associazione Cultuale che organizza l’evento, dichiara: “Siamo onorati di porter offrire la possibilità ai ragazzi di poter condividere con un grande professionista il palco e di offrire al pubblico che verrà a teatro, una grande voce. Michelangelo ha anche svolto nella scuola di Daniela alcuni stage molto interessanti e si concluderà l’ultimo proprio il giorno dopo il musical"

Ecco i nomi dei protagonisti che insieme a Michelangelo Nari, Daniela Tessore e Antonio Barra, calcheranno il palco, o daranno una mano dietro le quinte, la sera di venerdì 9 giugno: Gabriele Ferraro, Sofia Perrone, Giulia Bertin, Livia Kamberaj, Raffaella Garrone, Maria Clotilde Muzio, Martina Ravazza, Valentina Gai, Giorgia Ravazza, Matteo Milano, Arianna Garulli, Roberta Blangero, Giulia Ndoja, Daniele Pistone, Marco Ferrieri, Leonardo Luisi, Elisa Bonifacino, Aurora Fracchia, Sofia Velai, Giacomo Bottiglioni, Fulvio Ravera, Enzo Oniceto, Carlo Leone, Sara Oddera, Azzurra Luisi, Susanna Pennino, Massimo Ravazza, Valentina Ponzone, Ivana Minetto, Serena Pisano, Loris Berretta, Alberto Ferraro e Alessia Leone.

La Tessore interpreterà il personaggio dell’ikigai, ovvero, la ragion di vita che ti spinge ad alzarti la mattina, il motivo per cui essere felice. Quando si segue una meta nella vita, si punta in alto e si studia, ci si impegna, si fanno sacrifici e, se se si ha anche un pizzico di fortuna, si arriva al proprio traguardo.

“Doppio Lustro i 10 doni della sorte” è una storia che per molti versi è vera, parla di quando si viene derisi, perché si hanno dei sogni e perché non ci si uniforma alla massa, ma si hanno passioni diverse. Questo Musical parla di quando il proprio lavoro, la maggior parte delle volte, non viene considerato un lavoro, perché è considerato divertimento.Parla della “sfiga” (personaggio della storia) che si può avere a tratti nella vita, ma soprattutto invita a non smettere mai di sognare. Un invito a teatro per grandi e piccini perché il musical di Barra/Tessore è fatto di sentimenti e cuore, una storia per tutti… di tutti.

Ingresso ad offerta, parte del ricavato sarà donato all'associazione Diversamente Valbormida, che è nel cuore della FT da tempo, molti gli eventi in cui le associazioni hanno collaborato, grazie anche all’impegno della Dottoressa Anna Cantoni. La FT vorrebbe anche tendere la mano alla Fiascolata Dego che raccoglie aiuti per i malati di SLA ed ai “Cavallieri dei ricordi”, che proprio nel pomeriggio del 9 giugno alle ore 18 avranno l’inaugurazione della Mostra “Artisti tra le pagine - Collettiva di pittura e scultura”.

La FT ringrazia anticipatamente Anna Cantoni e Antonella Ottonelli per l’aiuto e la disponibilità. La locandina è stata realizzata dal presidente Aldo Giannuzzi. Per informazioni e prenotazioni contattare il 339 2127537. Spettacolo consigliato ai bimbi e agli adulti che non vogliono smettere di sognare.