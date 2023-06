Sassello si colora con l’Infiorata

Domenica 11 giugno per le strade di Sassello, come tradizione, per il giorno del Corpus Domini, si svolgerà uno degli eventi più colorati e profumati della provincia di Savona: l’Infiorata.

In questa occasione i cittadini sassellesi si riversano per le strade del paese, addobbandole con magnifici disegni a tema liturgico e colorandoli tipicamente con l'utilizzo di fiori. Questa è proprio la sua principale caratteristica: l’Infiorata di Sassello è allestita spontaneamente dalla popolazione. Un “coro” di colori che arriva direttamente da abitanti e turisti affezionati al Borgo Bandiera Arancione. Un “coro” solidale, perché tutti si aiutano scambiandosi i petali colorati e lavorano di concerto per aiutare a terminare i disegni.

Dopo la celebrazione della Santa Messa, è possibile assistere alla processione delle croci lungo le stesse strade ricche dei colori più sgargianti.

Una manifestazione che si tramanda da anni e che ha un’altra particolarità: “L’Infrascata”. Si tratta dell’antica usanza di decorare con delle frasche verdi il percorso della processione religiosa nel giorno del Corpus Domini.