Finale, un nuovo info point per un turismo sempre più accogliente e inclusivo

Sabato 10 giugno 2023 alle ore 16.00 verrà inaugurata l'apertura di un nuovo Info point turistico dedicato all'accoglienza e all’inclusione delle persone disabili.

La creazione di un info point turistico presso i Chiostri di Santa Caterina rientra in un progetto più ampio e articolato finanziato da REGIONE LIGURIA denominato “Mare per Tutti” di cui il Comune di Pietra Ligure è capofila e ne fanno parte il Comune di Finale Ligure, di Pietra Ligure e Borgio Verezzi.

Sono coinvolti nel progetto anche l'associazione ANFFAS Albenga e la Lega Navale di Finale Ligure.

Il progetto persegue l'obiettivo di facilitare l'accesso e la fruibilità dei servizi turistici presenti nei territori coinvolti, migliorando l'informazione, implementando la dotazione di attrezzature specifiche per le disabilità motorie nelle spiagge libere attrezzate, potenziando le esperienze turistiche attraverso ad esempio percorsi tattili e naturalistici , uscite in barca e in canoa dedicate a turisti e residenti con diverse disabilità.

Verranno posizionati cartelli turistici realizzati in doppia stampa (tipografia e braille) e dotati di QR code con audio e verrà stampato un passaporto Salute lilla da fornire gratuitamente ai turisti .

A corredo di queste attività è stata offerta agli operatori turistici e commerciali una specifica formazione per la corretta accoglienza delle persone con disabilità e saranno altresì attivati tirocini per avviamento al lavoro di persone disabili segnalate dai servizi sociali comunali.