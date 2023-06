Da ImperiaNews alle pagine di un libro giallo: il giornalista Diego David tra i protagonisti de 'Il re muto”

Ma come ci è finito il collega Diego David di ImperiaNews in un libro giallo? Ce lo racconta direttamente l’autore di “Il re muto”, Rodolfo Rotondo.

“ Sono un lettore delle testate del gruppo More News, tra cui Imperianews, e ho conosciuto personalmente Diego David quando mi ha intervistato lo scorso anno in occasione del lancio del mio precedente lavoro, ‘Giallo basilico’ – spiega l’autore -. Nel corso della storia narrata, a un certo punto l’inchiesta giornalistica si intreccia con quella condotta dalla Polizia. Diego è l’unico personaggio reale della storia. Tutti gli altri sono frutto della fantasia ”.

La storia si svolge, come già nel precedente romanzo, ad Andora e Imperia, e hanno lo stesso protagonista, lo smemorato perito delle assicurazioni Romeo Robutti.

Le tranquille giornate di Romeo vengono stravolte da un fatto terribile. Una delle compagnie di assicurazioni con cui collaboratore come consulente lo contatta in seguito a un incendio che ha distrutto un locale sulla spiaggia. Nel rogo una persona di cui non si conosce l’identità finisce carbonizzata e sin da subito tutti i sospetti vertono sul mondo delle estorsioni.

Suo malgrado, Romeo si ritroverà pericolosamente vicino ai responsabili e contemporaneamente altre pratiche lavorative, più o meno assurde, gli daranno parecchio filo da torcere, Ma insieme al suo giovane praticante Massimo, l’ossessionato vice commissario Spinetti, la sveglia magistrata Beltrami, la sua impegnativa famiglia e l’inseparabile cagnolino Nicolson, tutti i gialli si chiariranno. Forse.