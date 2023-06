Caos Asl 2, Arboscello: "Disastro informatico, da tre giorni sistema operativo bloccato con medici e pazienti in difficoltà"

"Da mercoledì il sistema informatico dell’Asl 2 savonese è bloccato e l’attività sanitaria in Ospedali e studi medici è completamente paralizzata. I medici ospedalieri non hanno a disposizione le cartelle cliniche dei pazienti e non possono quindi dimetterli, i medici di base non possono prescrivere farmaci o terapie e le stesse farmacie non possono consegnare farmaci e dispositivi all’utenza".

Cosi commenta Roberto Arboscello, consigliere regionale del Pd, che aggiunge: "Purtroppo, non è la prima volta che il sistema operativo Onesys (utilizzato esclusivamente dall’Asl savonese) va in crisi e già tre anni fa, in piena pandemia, erano stati avanzati dubbi su questo sistema che spesso impediva ai medici della Provincia di procedere alla ricetta elettronica, costringendoli a tornare alla tradizionale ricetta cartacea".

"Non servono le rassicurazioni e neanche il goffo tentativo di Asl 2 di ridimensionare il problema, derubricandolo a semplice problema tecnico in via di soluzione, ma serve velocemente risolvere il problema e da parte di Alisa evitare che si ripeta in futuro. Mentre in giro per l’Italia, molte regioni stanno correndo verso una sanità pienamente digitale, in Liguria siamo tornati alle prescrizioni mediche su foglietto, indietro di dieci anni".

"Un altro disagio per il territorio savonese, che in termini di efficienza dell’offerta sanitaria risulta sempre tra i più danneggiati a livello regionale e nazionale", conclude Arboscello.