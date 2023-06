Tpl Linea, Bozzano (Lista Toti): "Prima dei nomi, confronto sia sugli obbiettivi del nuovo cda"

"Sull'ormai vicina nomina del nuovo cda di Tpl Linea ho solo sentito nomi, rose dei papabili, letto di braccio di ferro per la scelta della nuova dirigenza aziendale. Stiamo parlando di una società partecipata per un servizio essenziale come quello del trasporto pubblico. Come ho detto al sindaco di Savona, Marco Russo, prima di pensare ai nomi, bisogna condividere obiettivi, strategie e metodi".

E' una sorta di chiamata alle responsabilità gestionali della politica quella che arriva dal consigliere regionale della Lista Toti, Alessandro Bozzano, circa il futuro dell'azienda provinciale di trasporti savonesi.

"Le nomine dovranno arrivare entro il 30 di giugno - ricorda Bozzano - e ad oggi i diretti interessati, ossia i sindaci del territorio che sono anche soci della società, non sono stati coinvolti in alcun modo. Ho quindi chiesto a Russo, capofila in qualità di sindaco del capoluogo di Provincia, di aprire un tavolo che coinvolga tutti gli attori per garantire che il nuovo cda della partecipata possa essere espressione del territorio e quindi di esso rappresentativo".

In questo dialogo, prosegue Bozzano, "è necessario partire dalla condivisione degli obiettivi, solo dopo si potrà parlare di nomi. Diversamente avremo un consiglio di amministrazione nominato attraverso logiche ben distanti dalla rappresentatività e che poco si accostano alla gestione di un servizio pubblico territoriale".

"Ormai non c’è più tempo e la partita è troppo importante per il nostro territorio, che deve poter contare su un piano che la traghetti verso un servizio di trasporto pubblico capace di essere al passo coi i tempi - aggiunge -. Ho condiviso le mie perplessità con il sindaco Russo, che pare abbia compreso e approvato dandomi parola di procedere in tale senso, convocando al più presto un tavolo con i colleghi primi cittadini per partire dalla condivisione degli obiettivi che si intende perseguire a livello locale e provinciale. Solo successivamente si potrà parlare di candidature e della loro idoneità professionale, trovando la maggior rappresentatività per un da chiamato a rispondere al territorio attraverso il raggiungimento di obiettivi precisi, a tutela delle comunità e dei lavoratori dell'azienda".

"Tpl Linea è un’eccellenza savonese e tale deve rimanere, dobbiamo quindi lavorare per arrivare ad avere un vertice aziendale che rispecchi e rispetti le professionalità dei lavoratori già in attivo. Spero ora che il sindaco Russo si muova speditamente nella direzione concordata. Il tempo stringe" chiosa il consigliere varazzino.