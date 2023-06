Turismo, Sartori: "Nuovi bonus governo sommati a quelli regionali sapranno fronteggiare il problema carenza personale"

“I nuovi bonus del Governo sommati a quelli erogati dal Patto del Lavoro nel turismo di Regione Liguria sono certo che sapranno fronteggiare in maniera concreta l'annoso problema della carenza di personale che da anni affligge il settore, soprattutto nel periodo estivo e nei fine settimana”. Lo afferma l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori, commentando la notizia relativa all'emendamento al Decreto Lavoro approvato dalla commissione Affari sociali del Senato che riconosce, per il periodo dal primo giugno 2023 al 21 settembre 2023, ai lavoratori del comparto del turismo inclusi gli stabilimenti termali una somma a titolo di trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario.

“Un ottimo provvedimento voluto dal ministro Santanché che si unisce ai nostri bonus regionali per i quali per il 2023 abbiamo stanziato 6 milioni di euro - aggiunge Sartori – Ricordo che dal 28 giugno aprirà lo sportello con cui le imprese del settore potranno appunto richiedere i bonus per assunzioni a decorrere dal 1° marzo 2023 per contratti di durata non inferiore a sette mesi: saranno di 6 mila euro per ogni assunzione a tempo indeterminato e da 1.500 a 4mila euro per quelle a tempo determinato di durata pari o superiore a sette mesi che nel 2024 porteremo a otto”.