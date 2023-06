Monoblocco del Santa Corona: un gruppo di lavoro per accelerare l'iter

Un gruppo di lavoro composto da architetti, ingegneri, ma anche componenti del personale sanitario, per il progetto di fattibilità del nuovo monoblocco del Santa Carona, da avere entro l'anno. “Ci stiamo attivando per creare il gruppo d lavoro – dichiara il commissario straordinario dell'Asl2 Orlando – per definire questa fase del progetto entro ottobre -novembre e avviare il passo successivo dell'iter. Rifunzionalizzare l'ospedale di Pietra Ligure significa riorganizzarne l'attività. L'organizzazione a padiglioni come quella attuale pone dei problemi a livello strutturale”. L'incarico dello studio è stato affidato all'ingegnere Rebagliati, direttore di dipartimento di Imperia.

Nelle settimane scorse l'Inail ha confermato l'investimento di 145 milioni di euro e l’ospedale verrà totalmente riqualificato nel suo complesso. Il nuovo monoblocco dovrebbe avere 350 posti letto ed una struttura più moderna rispetto all’attuale assetto del nosocomio pietrese suddiviso in padiglioni, ormai datato ma anche poco funzionale rispetto alle esigenze sanitarie attuali richieste ad un Dea di II Livello. Alcuni degli attuali padiglioni verrebbero mantenuti per attività ambulatoriali o simili.

Di un restyling e una revisione del Santa Corna si parla ormai da anni. Il progetto rientra nel piano di edilizia sanitaria della Regione di cui l'assessore regionale Garatarola, con il presidente Toti, avevano parlato due mesi fa in un incontro con il ministro della Salute Orazio Schillaci e il suo staff.